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Происшествия8 ноября 2021 11:33

Молодые люди, которых сбил в Рязани автомобиль, переходили дорогу по пешеходному переходу

Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции
Источник:kp.ru
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Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

В четверг, 4 ноября, около 18.45 в Рязани на улице Дзержинского произошло серьезное ДТП. Автомобиль Lada Vesta, которым управлял 37-летний рязанец, сбил переходивших дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу (по предварительной информации) 20-летнюю девушки и 27-летнего молодого человека.

Напомним, что девушка была беременна. С закрытой травмой живота и угрозой прерывания беременности ее доставили в областной клинический перинатальный центр.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.