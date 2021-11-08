Молодые люди, которых сбил в Рязани автомобиль, переходили дорогу по пешеходному переходу

Фото с места ДТП.

В четверг, 4 ноября, около 18.45 в Рязани на улице Дзержинского произошло серьезное ДТП. Автомобиль Lada Vesta, которым управлял 37-летний рязанец, сбил переходивших дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу (по предварительной информации) 20-летнюю девушки и 27-летнего молодого человека.

Напомним, что девушка была беременна. С закрытой травмой живота и угрозой прерывания беременности ее доставили в областной клинический перинатальный центр.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.