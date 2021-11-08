Под Рязанью на территории спорткомплекса произошел пожар

Утром 8 ноября в Спасске-Рязанском случился пожар. Возгорание произошло на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» спортшколы «Евпатий Коловрат». Видео с места пожара опубликовал рязанец Игорь Кулик.

Выяснилось, что горело старое здание бани. На месте работают пожарные. Официальные подробности произошедшего уточняются.

«Базу передали Спасску. И вот... Хорошее место для гребцов. Уникальные условия», - пишут пользователи в комментариях.

Специализированную спортивную базу для гребцов «Олимп» в Спасске выкупили у частного лица в 2018 году местные власти. Уже в 2019 году, после трех лет запустения, спортивный комплекс начал работу. На ремонт комплекса тогда выделили 14,6 млн рублей из областного бюджета.

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