Рязанцы с QR-кодом предлагают непривитым доставку товаров из ТРЦ за деньги

Рязанцы с QR-кодом предлагают невакцинированным гражданам доставку товаров из ТРЦ за деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприимчивые рязанцы отреагировали на введение в регионе ограничений на посещение торгово-развлекательных центров без QR-кодов. На сайте объявлений Avito появились объявления с услугой доставки еды и других товаров непривитым людям:

«Привезу все что надо из ТРЦ и ТЦ («Глобус», «Барс», «Лента» и т.д.). Любой каприз за ваши деньги». Стоимость услуги – 1 тысяча рублей;

«Схожу за вас в магазин. Я привитый, имею QR-код, который действует год. Схожу за вас в ТЦ за продуктами или вещами». Стоимость услуги – 500 рублей;

«В связи с последними ковидными ограничениями, вход в ТРЦ и ТЦ разрешен только людям, имеющим QR-код. У меня такой имеется, могу выполнить какое-нибудь поручение для вас. Пишите, договоримся». Стоимость услуги – 350 рублей.

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