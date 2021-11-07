Рязанцев 8 ноября ждут дождь и максимум 9 градусов тепла

В понедельник, 8 ноября, в Рязани ожидается облачная погода, ночью местами небольшой дождь, сообщает главное управление МЧС России по Рязанской области. Днем временами дождь, местами сильный.

Ветер в понедельник ожидается юго-западный, порывами до 17 метров в секунду.

Но самое главное температура… 8 ноября в Рязани и области еще немного похолодает: ночью температура воздуха составит +2... +7 градусов, а днем +4... +9 градусов.

По данным МЧС, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в понедельник, 8 ноября, не прогнозируются.

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