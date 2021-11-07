Частный детектив 8 ноября расскажет, как пропала Елена Логунова

Детектив сообщит свою версию исчезновения 26-летней рязанки Елены Логуновой.

8 ноября частный детектив Екатерина Шумякина расскажет, как и почему пропала 26-летняя рязанка Елена Логунова. Об этом детектив сообщила в своем Instagram.

«С 9 октября (с начала первых масштабных поисков Елены Логуновой по инициативе Шумякиной – Ред.) я прошла более 100 километров. Стас с Женей - неравнодушные добровольцы - больше трехсот... Завтра поделюсь мыслями, как и почему пропала Лена», - сказала частный детектив, прикрепив интернет-цитату: «Кто борется, тот может проиграть, кто не борется – проиграл».

Ранее Екатерина Шумякина поделилась с «КП-Рязань» мыслями, что Елена Логунова в тот июльский день не выходила из дома, но и версию о самоубийстве девушки она тоже исключила (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!