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Общество7 ноября 2021 13:28

Появились фотографии с похорон главы Сапожковского района Виктора Боярченкова

Проститься с районным чиновником пришли десятки местных жителей
Источник:kp.ru
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Появились фотографии с похорон главы Сапожковского района Виктора Боярченкова

Появились фотографии с похорон главы Сапожковского района Виктора Боярченкова

7 ноября в поселке Сапожок простились с главой районной администрации Виктором Боярченковым. На траурную церемонию пришли и приехали местные жители, родные, близкие и друзья покойного, а также депутаты, чиновники областного правительства во главе с губернатором.

Проститься с районным чиновником пришли десятки местных жителей

Проститься с районным чиновником пришли десятки местных жителей

«Большая утрата, что он ушел молодым. Виктор Юрьевич родился в Сапожке, жил здесь, работал, делал все возможное для людей, чтобы район становился лучше, – цитирует «Пресса» губернатора Николая Любимова. – Самое главное, что ему многое удалось. И много было планов. Эти планы надо осуществить».

Похоронили Виктора Боярченкова на сапожковском поселковом кладбище.

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