В Рязани выжил пьяный мужчина, упав с балкона на пятом этаже

В ночь на 7 ноября с балкона на пятом этаже дома по Михайловскому шоссе выпал и выжил 35-летний рязанец. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области и заверили, что полиция обязательно все проверит, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

По данным портала Ya62, пострадавшего мужчину с сотрясением головного мозга, а также с закрытым переломом «грудного отдела позвоночника», ушибами и «клиникой алкогольного опьянения» доставили в рязанскую областную клиническую больницу.

В середине октября в 1-м Осеннем переулке из окна на втором этаже дома №1 выпала девушка. Пострадавшую с закрытым переломом поясничного отдела позвоночника доставили в больницу.

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