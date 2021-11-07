7 ноября в список умерших от COVID-19 рязанский минздрав продолжил вносить июльских жертв

В воскресенье, 7 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек (федеральная статистика дает 20 умерших). Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все 18 человек скончались еще в июле 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 12 женщинах – 45 лет, 48 лет, 66 лет, 70 лет, 72 года, 72 года, 74 года, 76 лет, 79 лет, 84 года, 84 года, 90 лет и шести мужчинах – 52 года, 56 лет, 61 год, 61 год, 63 года, 65 лет.

Отметим, что уже 12-й день подряд (!) в летальный список вносится по 13-18 человек, причем все они скончались еще в июле. Получается, что в летние месяцы смертность в регионе зашкаливала, хотя внешне жизнь текла спокойно.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1522 человек.

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