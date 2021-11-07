На пожаре на улице Гоголя в Рязани погиб мужчина

Вечером 6 ноября загорелась квартира в одном из пятиэтажных домов на улице Гоголя, сообщает УМЧС России по Рязанской области.

В результате возгорания повреждена квартира, 20 человек, проживающих в доме, эвакуировали, еще двоих спасли. Но без жертв не обошлось, на пожаре погиб мужчина.

В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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