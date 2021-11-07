В больницах Рязани лежат 1125 человек, зараженных коронавирусом, в тяжелом состоянии – 180. Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницах Рязани и области находятся 1125 человек, больных коронавирусом. Это на семь человек больше, чем сутками ранее. Такие данные приводит опергруппа по состоянию на 6 ноября 18:00.

Состояние 53 (+3 в сравнении с сутками ранее) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 892 (+4) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 180 человек, из них 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Последние две цифры за сутки не изменилась.

«Остальные пациенты, зараженные коронавирусом, болеют в легкой форме. Все они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - заверили общественность в опергруппе.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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