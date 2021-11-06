Полиция проверит всех участников конфликта в рязанской маршрутке

Полиция проверит всех участников конфликта, разразившегося 6 ноября в рязанской маршрутке. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, конфликт, попавший на видео, вспыхнул, из-за того что кондуктор отказалась перевозить малолетних детей бесплатно. На записи слышно, что мама двух мальчиков требует вернуть ей деньги за проезд, но кондуктор не желает этого делать.

При этом, по словам юриста, с которым пообщалась «КП», вопросы могут возникнуть и к девушке, разместившей в сети ролик. Во-первых, она опубликовала без разрешения родителей запись, на которой видны лица детей. Во-вторых, в комментарии она заявила, что взрослые были пьяны, в то время как без медицинского освидетельствования такие выводы делать преждевременно.

Также непонятно, почему сама кондуктор находится в салоне автобуса без маски, хотя этого требует распоряжение губернатора «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности».

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