Рязанские молодогвардейцы продолжают реализацию акции «Спасибо врачам»

Фото: МГЕР.

5 ноября активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» выставили перед окнами Рязанской областной клинической больницы баннеры «Спасибо врачам», «Вы герои».

Цель акции – выразить благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд в период COVID-19.

По словам активистки регионального отделения МГЕР Татьяны Мытаревой, яркие баннеры перед окнами больницы подняли настроение и медикам, и пациентам. «Врачи, исполняющие свой долг без перерыва на обед и сон, все те, кто сейчас находится на передовой в борьбе с инфекцией и оказывают медицинскую помощь гражданам – это настоящие герои своего времени» – отметила она.

Акцию такого формата молодогвардейцы организовывают уже не в первый раз. В период обострения инфекции активисты вместе с воспитанниками социального центра подготовили открытки благотворительной акции, устроили врачам и пациентам городской больницы скорой медицинской помощи настоящий концерт, где каждый желающий мог сказать слова благодарности.

«Акция «Спасибо врачам» – прекрасная, позитивная и очень добрая инициатива. Мы благодарим медицинских работников за их героический, исполненный самопожертвования труд – во имя жизни людей», – поделился активист РРО ВОО МГЕР Колмыков Олег.

Подготовлено МГЕР.