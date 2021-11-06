Пара с детьми поругалась с кондуктором рязанской маршрутки

6 ноября в рязанской маршрутке произошел конфликт между пассажирами и кондуктором. На опубликованном в группе «Типичная Рязань» видео можно услышать, как пассажирка требует вернуть ей 50 рублей.

Пользователь Варя Любченко, разместившая видеоролик, утверждает, что родители якобы были пьяны.

«В алкогольном опьянении молодая пара с двумя малолетними детьми в общественном транспорте устроили беспредел, из-за того, что их попросили заплатить за проезд и надеть маску», - написала девушка.

Но на записи четко видно, что сама кондуктор, а также другие пассажиры тоже находятся в салоне автобуса без средств защиты. Об алкогольном опьянении без медицинского диагноза говорить преждевременно. По крайней мере, несмотря на нервозность, речь у женщины вполне связная и внятная.

Судя по всему, кондуктор хотела, чтобы родители заплатили еще и за проезд детей, но те отказались. Поэтому они и хотели покинуть автобус, предварительно забрав деньги за неоказанную услугу.

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