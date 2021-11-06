Рязанские молодогвардейцы продолжают оказывать помощь в период COVID-19

Фото: МГЕР.

Рязанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» активно включилось в процесс работы единого call-центре для информирования о вакцинации от COVID-19.

«Работа сотрудников call-центров по вопросам коронавирусной инфекции очень важна для общества и благодаря их нелегкой и самоотверженной работе оперативность оказания медпомощи существенно возрастает», – поделился активист Рязанского регионального отделения МГЕР Алексей Слегонкин.

С 1 ноября молодогвардейцы начали работу в едином call-центре, который был открыт по поручению губернатора Николая Любимова в целях оказания помощи гражданам в покупке и доставке продуктов и медикаментов, психологической и других видов поддержки. Для его размещения использовали актовый зал Кванториума «Дружба».

По словам руководитель Рязанского регионального отделения МГЕР Вячеслава Поскрёбышева, молодогвардейцы работают с 8.00 до 20.00 часов, оперативно отвечая на вопросы граждан и информируя их о мерах безопасности. «Шестьдесят активистов в две смены дежурят в call -центре. Есть возможность получить ответы по записи к врачу, вакцинации, дозвониться до поликлиник. Также у сотрудников центра есть прямой выход на лечебные учреждения. За время работы call-центра людям была оказана помощь, даны разъяснения по интересующим вопросам», – подчеркнул Вячеслав Поскребышев.

Подготовленно МГЕР.