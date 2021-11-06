Скончалась учитель русского языка и литературы Валентина Шестопалова

Фото: сайт школы №68.

5 ноября ушла из жизни учитель русского языка и литературы школы №68 Валентина Шестопалова. Об этом сообщили коллеги умершей на сайте образовательного учреждения.

«Она ушла из жизни за несколько дней до своего 75-летия. Валентина Васильевна была прекрасным учителем и хорошим человеком. Она воспитала не одно поколение детей, не представляла своей жизни без школы, до последних минут думала об уроках и учениках», - написано в некрологе.

Прощание с учителем состоится 7 ноября в 10.45 в церкви Александра Невского (улица Новоселов, 33В).

Редакция «КП-Рязань» выражает соболезнования ее родным и коллегам.