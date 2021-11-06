Проститься с Виктором Боярченковым можно будет 7 ноября в Сапожке

7 ноября в Сапожке пройдет прощание с умершим главой района Виктором Боярченковым. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Отмечается, что гражданская панихида состоится с 10 до 11 часов в районном доме культуры «Надежда» (улица Советская, 15), а отпевание - в храме святителя Николая Чудотворца.
Напомним, Виктор Боярченков умер 5 ноября в Шиловском межмуниципальном медицинском центре в результате болезни. Соболезнования родным и коллегам главы выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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