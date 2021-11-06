В Рязанской области от коронавируса умерла 32-летняя девушка

В субботу, 6 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет об десяти женщинах – 32 года, 48 лет, 69 лет, 71 год, 74 года, 75 лет, 76 лет, 80 лет, 80 лет, 82 года и восьми мужчинах – 53 года, 62 года, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 71 год, 80 лет, 83 года.

Напомним, что десять день подряд (!) в летальный список вносится по 13-18 человек, причем все они скончались еще в июле. Получается, что в летние месяцы смертность в регионе зашкаливала, хотя внешне жизнь текла спокойно.

Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1502 человек.

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