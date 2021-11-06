Рязанский радиоуниверситет продолжит работу по смешанной форме обучения

С понедельника Рязанский государственный радиотехнический университет продолжит работу по смешанной форме обучения. Приказ ректора опубликован на сайте вуза.

«Организовать с 9 ноября 2021 года и до особого распоряжения реализацию учебного процесса в смешаннои форме, сочетающеи аудиторныи и дистанционныи форматы обучения», - написано в документе.

Из приказа также становится понятно, что удаленно будут проходить потоковые лекции, а также занятия по гуманитарным предметам.

Кроме того, в университете предупредили, что возможны перестановки занятий.

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