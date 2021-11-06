Экс-депутат Госдумы Шерин возглавил рязанское отделение ЛДПР

Фото: ЛДПР.

Александр Шерин, не сумевший попасть в новый созыв Государственной Думы, возглавил региональное отделение ЛДПР. Об этом заявил сам Шерин в социальной сети Facebook.

- Хочу поделиться очень значимой для меня новостью. Буквально неделю назад решением высшего совета ЛДПР я был назначен исполняющим обязанности Рязанского регионального отделения ЛДПР, - рассказал Александр Николаевич.

Отмечается, что окончательно новый статус экс-депутата определят до 1 марта 2022 года, когда пройдет внеочередная партийная конференция.

При этом в кулуарах поговаривают, что рязанские однопартийцы Шерина таким решением крайне недовольны. Они считают, что именно он провалил избирательную кампанию ЛДПР в Госдуму.

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