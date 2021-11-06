Рязанка обнаружила в своем кошельке поддельные пять тысяч

Фото: RZN LIFE.

Жительница Рязани рассказала в социальных сетях о том, что обнаружила в своем кошельке поддельную пятитысячную купюру.

«Поехала класть наличку на карту и банкомат выплюнул одну из купюр», - поделилась женщина.

Подумав, что это сбой, она еще три раза предприняла попытки положить на счет деньги, но так и не сумела этого сделать. Затем она попробовала внести пять тысяч рублей в банкомате другого банка, но также потерпела фиаско.

После неудачных попыток рязанка увидела, что купюра расслоилась. При этом женщина отметила, что подделка была выполнена очень качественно и она никогда не заметила бы подлог.

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