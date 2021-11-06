В Рязанском районе столкнулись две легковушки

Фото: RZN LiFE.

Вечером 5 ноября в Рязанском районе неподалеку от села Дубровичи произошло ДТП. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы аварии.

На опубликованных кадрах видно, что столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины получили значительные механические повреждения.

Официальной информации о пострадавших нет, но судя по тому, что на месте работала скорая, медицинская помощь все-таки кому-то потребовалась.

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