В тяжелом состоянии находятся 180 рязанских пациентов с коронавирусом

Каждый шестой тяжелобольной подключен к аппарату ИВЛ. Но каждому нужно человеческое участие. Фото из архива "КП".

Опергруппа обнародовала официальные данные на вечер 5 ноября: более чем 10% от числа всех больных коронавирусом, находящихся в стационарах Рязани и области, находятся в тяжелом состоянии - это 180 человек из 1118-ти.

Состояние 50 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 888 пациентов – средней степени тяжести. При этом из 180 «тяжелых» пациентов 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что резкий рост количества заболевших в рязанском регионе прекратился – семь дней показатели держатся на уровне 237-241 случай.

5 ноября опубликован наибольший суточный показатель смертности за всю пандемию в регионе. Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек - однако эти люди скончались еще в июле 2021 года.

В этот же день появилось расписание трех бесплатных автобусов к Единому центру вакцинации. Всего власти сделали для рязанцев три бесплатных маршрута – из Дашково-Песочни, Недостоева и Горрощи.

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