ХК «Рязань» проиграл одному из лидеров ВХЛ, питерским динамовцам

Администратор команды и бывший рязанский вратарь Анатолий Ворбьев никак не дождется побед. Фото: Елена МУКОВОЗОВА.

ХК «Рязань» проиграл 5 ноября на своем льду одному из лидеров ВХЛ со счетом 2:3. Динамовцы из Санкт-Петербурга смогли поставить жирную точку за 27 секунд до звука финальной сирены под сводами «Олимпийского».

Большинство рязанских зрителей смотрели матч на yoytube - власти ввели запрет на посещение ледовой арены без QR-кодов. Даже первый сектор, где располагаются фанаты, зиял пустотой.

Гости уверенно повели в счете 2:0, но хозяева льда сначала сократили отставание, а затем и выровняли шансы на успех. Голы в свой актив записали в третьем периоде Михаил Бицадзе и Виктор Пластинин. Хозяева были ближе к успеху в эпилоге матча: дважды кряду динамовцы играли в меньшинстве. Причем, несколько секунд оставались на льду втроем.

Но стоило им только заиграть в большинстве, как Артем Чернов установил статус-кво в этом противостоянии - 2:3.

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