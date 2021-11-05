Уплыл в туман и не вернулся: в Клепиковском районе окончены поиски рыбака

В Клепиковском районе нашелся живым пожилой мужчина, который во время рыбалки уплыл на лодке и не вернулся. Поисковая операция продолжалась больше суток, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Об исчезновении 67-летнего мужчины в полицию сообщил его 46-летний племянник. Оба мужчины - из Подмосковья, приехали на озеро Великое близ деревни Барское порыбачить.

Как оказалось, из-за густого тумана пожилой рыбак далеко заплыл, потерял ориентацию в пространстве и причалил к неизвестному берегу. Все время, пока продолжались поиски он пытался выйти к ближайшему населенному пункту.

На звонки пропавший не отвечал, и племянник попытался найти его самостоятельно, но затем решил обратиться за помощью в полицию. Полицейские оперативно организовали поисковые мероприятия с участием волонтеров и сотрудников МЧС.

В итоге поступил звонок, что человек, похожего по описанию на пропавшего, видели на дороге. Участники поиска выехали на указанное место и благополучно доставили его домой. Физическое состояние мужчины оказалось удовлетворительным, сейчас его здоровью ничто не угрожает.