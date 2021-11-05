Рязанцам дали советы по уходу за больными коронавирусом в домашних условиях.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Рязанский Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций тем, чьи близкие заболели COVID-19.
«Если вашей семье кто-то заболел коронавирусом, в первую очередь не занимайтесь самолечением, а незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Изолируйте по возможности больного в отдельной комнате, соблюдайте дистанцию при контакте, и выделите ему отдельную посуду», - говорится в рекомендациях.
По словам специалистов, ухаживать за больным должен кто-то один, используя при этом маску и медицинские перчатки.
«В комнате, где находится больной, необходимо поддерживать чистоту, как можно чаще дезинфицировать поверхности, и проветривать помещение не реже, чем каждые два часа».
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