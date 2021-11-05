Рязанцам дали советы по уходу за больными коронавирусом в домашних условиях. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанский Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций тем, чьи близкие заболели COVID-19.

«Если вашей семье кто-то заболел коронавирусом, в первую очередь не занимайтесь самолечением, а незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Изолируйте по возможности больного в отдельной комнате, соблюдайте дистанцию при контакте, и выделите ему отдельную посуду», - говорится в рекомендациях.

По словам специалистов, ухаживать за больным должен кто-то один, используя при этом маску и медицинские перчатки.

«В комнате, где находится больной, необходимо поддерживать чистоту, как можно чаще дезинфицировать поверхности, и проветривать помещение не реже, чем каждые два часа».

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