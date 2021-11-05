В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В пятницу, 5 ноября, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, предупредило рязанцев и гостей об усилении ветра. Сообщается, что днем и вечером 5 ноября, а также ночью, утром и днем 6 ноября ожидается юго-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

Спасатели просят соблюдать элементарные правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями.

На случай обрыва линий электропередач необходимо иметь электрические фонари.