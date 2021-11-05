Тепло уходит из Рязани: каждый день температура воздуха будет опускаться на несколько градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 6 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, временами дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В субботу ветер будет юго-западный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в Рязанской области +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов.

Кроме того, по данным центра «Фобос», 7 ноября в Рязанской области ночью и днем ожидается +7… +9 градусов тепла, 8 ноября +6... +8 градусов, а во вторник, 9 ноября днем столбик термометра не поднимется выше 6 градусов тепла.

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