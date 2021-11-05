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Происшествия5 ноября 2021 14:04

Пожар в сасовском крытом рынке распространился на 200 кв.м

МЧС объявило о локализации пожара. Какое-то время из-за сильного задымления не удавалось найти очаг
Источник:kp.ru
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ГУ МЧС по Рязанской области объявило о локализации пожара в городе Сасово, где загорелся крытый рынок. По состоянию на 13:35, когда поступило это сообщение, огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

Первую информацию о возгорании экстренные службы получили 5 ноября в 08:28. В торговом павильоне наблюдалось сильное задымление, из-за которого некоторое время не удавалось отыскать очаг. Для этого привлекались два звена газодымозащитной службы.

Всего на месте происшествия от МЧС работали 20 человек и 5 единиц техники.

О пострадавших информации пока не поступало.