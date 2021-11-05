Пожар в сасовском крытом рынке распространился на 200 кв.м

ГУ МЧС по Рязанской области объявило о локализации пожара в городе Сасово, где загорелся крытый рынок. По состоянию на 13:35, когда поступило это сообщение, огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

Первую информацию о возгорании экстренные службы получили 5 ноября в 08:28. В торговом павильоне наблюдалось сильное задымление, из-за которого некоторое время не удавалось отыскать очаг. Для этого привлекались два звена газодымозащитной службы.

Всего на месте происшествия от МЧС работали 20 человек и 5 единиц техники.

О пострадавших информации пока не поступало.