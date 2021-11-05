В Рязани задержали с наркотой бывшего члена ОПГ 90-х

Полиция задержала 50-летнего рязанца, бывшего члена одной из ОПГ в 90-е годы. Подозревают его в незаконном обороте наркотиков, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Во время задержания у мужчины нашли и изъяли 1 грамм наркотика растительного происхождения, а позже, в салоне его Toyota Camry обнаружили еще семь грамм. Более того, выяснилось, что своей квартире на улице Гайдара он хранил еще 130 граммов наркоты.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, с какой целью мужчина владел наркотиками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!