5 ноября в Рязани в список жертв COVID-19 внесли 18 человек, но умерли все они еще в июле

В пятницу, 5 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек. Это наибольший суточный показатель за всю пандемию. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года! До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 13 женщинах – 54 года, 61 год, 62 года, 65 лет, 66 лет, 76 лет, 80 лет, 81 год, 81 год, 82 года, 86 лет, 88 лет, 93 года и пяти мужчинах – 51 год, 68 лет, 73 года, 76 лет, 80 лет.

Напомним, что девять день подряд (!) в летальный список вносились по 13-15 человек, причем все они скончались еще в июле. Новые 18 жертв – также июльские. Получается, что в летние месяцы смертность в регионе зашкаливала, хотя внешне жизнь текла спокойно.

Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1484 человек.

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