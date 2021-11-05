В Рязани 6 ноября объявили сбор добровольцев для поисков Елены Логуновой.

Мама пропавшей 26-летней рязанки Елена Логуновой – Наталия Кошелева, обратилась к рязанцам за помощью, нужны добровольцы в поиске ее дочери. Сбор назначили у Сысоевского кладбища.

«Друзья, нужна помощь добровольцев на 6 ноября. Встречаемся по адресу: Рязань, улица Сысоевская, 11в. Сбор в 11:00», - говорится в сообщении.

Последние масштабные поиски Елены Логуновой прошли 9 октября. Тогда откликнулись около 60 человек, а маршрут поисков в лесополосе разработала частный детектив Екатерина Шумякина (читать подробнее).

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