Появилось расписание трех бесплатных автобусов к Единому центру вакцинации

С 5 ноября к Единому центру вакцинации на улице Каширина в Рязани начали ходить три бесплатных автобусных маршрута.

Первый маршрут начинается с остановки «улица Новоселов, 54» в Дашково Песочне. С конечной остановки автобусы отправляются в 08:00, в 10:00, в 12:00, в 15:00, в 17:00 и в 19:00. Далее автобус проследует через остановку «Горбольница №11» - в 08:10, в 10:10, в 12:10, в 15:10, в 17:10 и в 19:10 и «площадь Свободы»: оттуда автобусы будут стартовать в 08:25, в 10:25, в 12:25, в 15:25, в 17:25 и в 19:25.

Второй маршрут начинается на остановке «улица Сельских строителей, 1в» в районе Недостоево. Автобусы отходят в 08:00, в 10:00, в 12:00, в 15:00, в 17:00 и в 19:00. Далее - остановка общественного транспорта «Аптека» (улица Интернациональная) - в 08:10, в 10:10, в 12:10, в 15:10, в 17:10 и в 19:10 и «клуб завода ТКПО» – в 08:20, в 10:20, в 12:20, в15:20, в 17:20, в 19:20. С остановки «Таможня» – в 08:25, в 10:25, в 12:25, в 15:25, в 17:25 и в 19:25.

Третий маршрут начинается с остановки «улица Березовая» в Горроще. Автобусы с остановки отправляются в 08:00, в 10:00, в 12:00, в 15:00, в 17:00 и в 19:00, далее автобус проследует до остановки «Школа» (на улице Черновицкой) - 08:05, в 10:05, в 12:05, в 15:05, 17:05, 19:05, через остановки «Полетаевский рынок» - в 08:15, в 10:15, в 12:15, в 15:15, в 17:15 и в 19:15 и «улица Гагарина» - в 08:25, в 10:25, в 12:25, в 15:25, в 17:25 и в 19:25.

На обратном маршруте автобусы будут работать на высадку пассажиров, чтобы граждане смогли бесплатно добраться домой после прохождения вакцинации.

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