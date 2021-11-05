В общественном транспорте Рязани прошли очередные масочные рейды

4 ноября чиновники администрации Рязани вместе с полицией вновь провели рейды по соблюдению масочного режима на остановках и в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отчитались в администрации, «с 28 рязанцами провели разъяснительные беседы».

В последнее время рейды по соблюдению масочного режима в Рязани проходят регулярно. У людей в троллейбусах и автобусах проверяют наличие масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания.

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