В Рязани начали ходить бесплатные автобусы до центра вакцинации

С 5 ноября к Единому центру вакцинации на улице Каширина в Рязани начали ходить бесплатные автобусы. Следовать они будут по трем маршрутам - от улицы Новоселов, городской больницы №11 и от остановки «улица Сельских строителей» в Недостоеве.

Все автобусы брендированы соответствующими надписями, и будут курсировать каждые два часа с 8 утра до 7 вечера. Кроме того, автобусы будут работать на высадку пассажиров на обратном маршруте, чтобы жители могли бесплатно доехать после прохождения вакцинации.

Единый центр вакцинации расположен на улице Каширина 1б, и работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Вакцинацию можно пройти без предварительной записи, предъявив паспорт и СНИЛС. Перед прививкой врачи проводят предварительный осмотр, а волонтеры помогают заполнить необходимые документы.

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