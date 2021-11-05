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Происшествия5 ноября 2021 9:58

В загоревшейся под Рязанью даче с печкой один человек погиб, один пострадал

Пожар произошел в ночь на 5 ноября в селе Огородникове
Антон КОНОВАЛОВ
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В селе Огородниково Спасского района в ночь на 5 ноября вспыхнул дачный дом. Фото: 62.mchs.gov.ru

В селе Огородниково Спасского района в ночь на 5 ноября вспыхнул дачный дом. Фото: 62.mchs.gov.ru

В селе Огородникове Спасского района в ночь на 5 ноября вспыхнул дачный дом. О возгорании в маленькой (5 на 3 метра) тесовой постройке, обшитой фанерой и с печным отоплением, сообщили в 00:52.

На вызов, по данным ГУ МЧС по Рязанской области, отправились два экипажа Государственной противопожарной службы в составе четырех человек.

Как сообщили в ведомстве корреспонденту «КП-Рязань», в результате ЧП один человек погиб, его личность устанавливается. Также госпитализирован мужчина 1971 года рождения.