В загоревшейся под Рязанью даче с печкой один человек погиб, один пострадал

В селе Огородниково Спасского района в ночь на 5 ноября вспыхнул дачный дом. Фото: 62.mchs.gov.ru

В селе Огородникове Спасского района в ночь на 5 ноября вспыхнул дачный дом. О возгорании в маленькой (5 на 3 метра) тесовой постройке, обшитой фанерой и с печным отоплением, сообщили в 00:52.

На вызов, по данным ГУ МЧС по Рязанской области, отправились два экипажа Государственной противопожарной службы в составе четырех человек.

Как сообщили в ведомстве корреспонденту «КП-Рязань», в результате ЧП один человек погиб, его личность устанавливается. Также госпитализирован мужчина 1971 года рождения.