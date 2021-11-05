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Происшествия5 ноября 2021 9:48

В городе Сасове загорелся крытый рынок «Меркурий»

Информация о пожаре поступила утром 5 ноября
Источник:kp.ru
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Информация о пожаре в крытом рынке поступила утром 5 ноября. Фото: vk.com/s_nedelya

Информация о пожаре в крытом рынке поступила утром 5 ноября. Фото: vk.com/s_nedelya

В городе Сасове загорелся крытый рынок «Меркурий». Фотографии и видео с места событий появились в группе газеты «Сасовская неделя» утром 5 ноября.

Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным ГУ МЧС по Рязанской области, площадь пожара – около 10 квадратных метров.

На месте работают сотрудники Государственной противопожарной службы. Подробности уточняются.

В городе Сасово загорелся крытый рынок «Меркурий». Фото: vk.com/s_nedelya

В городе Сасово загорелся крытый рынок «Меркурий». Фото: vk.com/s_nedelya