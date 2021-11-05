В Ухоловском районе с дороги на скорости вылетел пьяный водитель на KIA Ceed

Утром 4 ноября в Ухоловском районе произошло ДТП с участием пьяного водителя, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, между поселком Ухолово и селом Кензино перевернулся автомобиль KIA Ceed, за рулем которого находился 43-летний местный житель. Водитель не выбрал безопасную скорость согласно погодным условия и вылетел в кювет.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что мужчина был пьян. В его организме зафиксировали 0.299 мг/л алкоголя.

В результате ДТП водитель с травмами обращался за помощью к медикам.

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