В Новомичуринске на темной дороге Chevrolet сбил пешехода

Вечером 3 ноября около семи часов вечера в Новомичуринске на автомобильной дороге за Рязанской ГРЭС мужчина попал под колеса Chevrolet. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Отмечается, что на безлюдной и темной дороге девушка-водитель попыталась резко затормозить, но наезда избежать не удалось.

Пострадавшему - жителю деревни Бестужево Кораблинского района вызвали скорую помощь, но от госпитализации он отказался.

Главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына пояснила нашим коллегам, что медицинская помощь пострадавшему оказали на месте, так как травма оказалась легкой.

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