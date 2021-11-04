Водителем, который на Renault скатился по ступенькам в Рязани, займется полиция

В Дашково-Песочне водитель проехался по ступенькам.

В Рязани сняли на видео водителя, который спускался на своем Renault по ступенькам лестницы в 1-м микрорайоне Дашково-Песочни. Все произошло возле бывшего кафе «Восток». Ролик опубликовали в паблике «АвтоБлог Рязань».

«Мам, вот почему у нас все ступеньки у нас здесь сломаны», - сказал ребенок автору видео.

Как отметили в управлении ГИБДД Рязанской области, в ближайшее время водителем займутся, вполне вероятно, что его привлекут к административной ответственности.

По предварительным данным, за рулем иномарки находилась женщина.

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