Рязанцы не получают лекарства при амбулаторном лечении от коронавируса

Рязанцы не получают бесплатных лекарств при амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции. Одну из жалоб, от пациентов поликлиники №2, изложил портал YA62.ru. По словам заболевших, лечение было назначено через неделю после вызова врача - при подтверждении COVID-19. На препараты для одного человека пришлось потратить около 5 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Рязань» на горячей линии по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, возможность получить лекарства бесплатно по-прежнему существует. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу. Другой вопрос - когда эти лекарства смогут предоставить.

«Вы можете сказать лечащему врачу, лекарства дать должны, но неизвестно, когда вам их привезут, потому что сейчас проблемы с поставками. Препараты в каждой больнице разные, в основном назначают Ксарелто, но это зависит от больницы» - рассказал оператор горячей линии.

По постановлению Правительства РФ первые бесплатные препараты больным COVID-19 начали выдавать в ноябре 2020 года, а уже в мае 2021 года областной минздрав признавался, что вопрос с поставками не решен.