В сутки в Рязанской области прививают по 6 тысяч человек

К 1 ноября привились 390 тысяч 766 рязанцев.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ежедневно в регионе прививается не менее 6 тысяч человек.
По словам главы региона, еще две недели назад в сутки вакцинировалось не более 1 тысячи 800 рязанцев.
- Сейчас у нас есть запас не менее чем на 12 дней. Вакцины достаточно и мы будем просить людей еще активнее прививаться, – сказал Любимов.
Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, к 1 ноября привились уже 390 тысяч 766 человек, из них два компонента прививки получили 312 тысяч 570 человек. Это составляет 34,3% от взрослого населения.
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