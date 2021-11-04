В сутки в Рязанской области прививают по 6 тысяч человек

К 1 ноября привились 390 тысяч 766 рязанцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ежедневно в регионе прививается не менее 6 тысяч человек.

По словам главы региона, еще две недели назад в сутки вакцинировалось не более 1 тысячи 800 рязанцев.

- Сейчас у нас есть запас не менее чем на 12 дней. Вакцины достаточно и мы будем просить людей еще активнее прививаться, – сказал Любимов.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, к 1 ноября привились уже 390 тысяч 766 человек, из них два компонента прививки получили 312 тысяч 570 человек. Это составляет 34,3% от взрослого населения.

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