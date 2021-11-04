Рязанцев 5 ноября ждут небольшой дождь и 15 градусов тепла

В пятницу, 5 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем 5 ноября местами возможен небольшой дождь, а ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный, порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по Рязанской области +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.

Кроме того, специалисты ведомства прогнозируют с вероятностью возникновения 0,11% одну природную ЧС, не выше межмуниципального уровня.

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