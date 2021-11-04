В квартире 26-летней рязанки накрыли наркопритон

Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков накрыли притон, организованный в квартире дома на улице Урицкого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что в жилище 26-летней безработной рязанки регулярно собираются люди для употребления запрещенных веществ. «Синтетику» приобретали через закладки, а в квартире при обыске были найдены предметы со следами наркотиков.

Против хозяйки квадратных метров возбуждено уголовное дело, а в отношении ее гостей, употребляющих наркотические средства без назначения врача, проводится проверка.

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