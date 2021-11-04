От коронавируса в Рязани и области привилось более 390 тысяч человек

От коронавируса в Рязани и области привились более 390 тысяч людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 1 ноября 2021 года в Рязанской области от коронавируса привились 390 766 человек, из них два компонента прививки получили 312 570 человек. Такие цифры приводит рязанское управление Роспотребнадзора.

К настоящему времени охват двукратной вакцинацией населения от 18 лет и старше составляет 34,3%.

4 ноября в Рязани и области подтвердили еще 237 случаев COVID-19. Резкий рост количества заболевших прекратился – более того, кривая пошла на спад, что может говорить о преодолении регионом пиковых отметок (читать подробнее).

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