Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 ноября 2021 13:09

Дмитрий Хубезов помог рязанским участковым терапевтам

У депутатов Госдумы продолжается региональная неделя. Парламентарии работают в своих округах
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: РОО "Единая Россия".

Фото: РОО "Единая Россия".

Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья, член фракции «Единой России» Дмитрий Хубезов присоединился к акции «Маленькие радости для врачей». Он передал медикам, работающим в «красной зоне» областной клинической больницы, сладости.

Также Дмитрий Хубезов стал автоволонтером. Вместе с участковым терапевтом поликлиники ОКБ отправился на вызовы к ковидным пациентам, которые лечатся дома.

«Этот взгляд изнутри очень важен, будучи в системе, это очень сложно понять. Видно, какие лекарства отвозим, участковые-терапевты делятся своими переживаниями, советуются. Поэтому это дорогого стоит, и это нужно», – считает парламентарий от Рязанской области.

На правах рекламы.