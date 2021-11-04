Дмитрий Хубезов помог рязанским участковым терапевтам

Фото: РОО "Единая Россия".

Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья, член фракции «Единой России» Дмитрий Хубезов присоединился к акции «Маленькие радости для врачей». Он передал медикам, работающим в «красной зоне» областной клинической больницы, сладости.

Также Дмитрий Хубезов стал автоволонтером. Вместе с участковым терапевтом поликлиники ОКБ отправился на вызовы к ковидным пациентам, которые лечатся дома.

«Этот взгляд изнутри очень важен, будучи в системе, это очень сложно понять. Видно, какие лекарства отвозим, участковые-терапевты делятся своими переживаниями, советуются. Поэтому это дорогого стоит, и это нужно», – считает парламентарий от Рязанской области.

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