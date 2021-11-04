До 15 ноября ТРЦ «М5Молл» в Рязани изменил график работы

Торгово-развлекательный центр «М5Молл» до 15 ноября будет работать по измененному графику.
С 4 ноября ТРЦ работает по следующему графику:
- график работы - с 10:00 до 20:00;
- кинотеатр «Пять звезд» будет работать согласно своему расписанию. Входы №№1 и 6;
- все предприятия общественного питания в ТРЦ «М5Молл» будут закрыты.
Кроме того, в ТРЦ напомнили, что на входе торгово-развлекательный центр необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также QR-код или сертификат.
В связи с изменением графика работы, в другое время будет ходить и автобус ТРЦ «М5Молл»
График работы автобусов ТРЦ «М5Молл» в Рязани.
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