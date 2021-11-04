Рязанский митрополит Марк: Единство не отменяет критического отношения к нашей реальности.

Единство не отменяет критического отношения к реальности. Об этом сказал митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время обращения ко Дню народного единства.

Владыка напомнил, что Русь всегда страдала от расколов и разделений, а спасалась только благодаря объединению, благодаря единству.

«И что мы видим сегодня? Откройте интернет, посмотрите социальные сети, почитайте комментарии, в том числе на положительные события. Что сеют люди своими словами, своими статьями... Часто раскол, разделение, неприязнь, злоба, зависть. К чему это может привести? Мы снова наступаем на те же самые грабли. Разделение и вражда - это то, что может только погубить», - подчеркнул митрополит.

По словам главы Рязанской митрополии, сейчас «особые трудные времена», и эти времена можно пережить только вместе, только объединившись.

«Единство не отменяет критического отношения к нашей реальности, к тому, что происходит часто и в нашем городе, и в нашей стране. Нужно исправлять недостатки нашей жизни, общественной жизни в том числе. Но исправлять с любовью, терпеливо, без озлоблений и истерики, без разделения людей на своих и чужих, на правых и неправых».

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