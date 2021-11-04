В Рязанской области от коронавируса умерли 29-летний парень и 30-летняя девушка

В четверг, 4 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 15 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года.

Речь идет об девяти женщинах – 30 лет, 57 лет, 62 года, 64 года, 66 лет, 72 года, 74 года, 76 лет, 86 лет и шести мужчинах – 29 лет, 45 лет, 57 лет, 61 год, 72 года, 84 года.

Напомним, что уже девятый день подряд (!) в летальный список вносится по 13-15 человек, причем все они скончались еще в июле. Получается, что в летние месяцы смертность в регионе зашкаливала, хотя внешне жизнь текла спокойно.

Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1466 человек.

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