Рязанец, своровавший телефон в сауне, попытался сбежать от полицейских

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Сотрудники ППС задержали 33-летнего рязанца, подозреваемого в краже мобильного телефона.
В дежурную часть обратился мужчина, рассказавший что в одном из дворов на Первомайском проспекте завязалась драка. Прибывшие на место полицейские, спугнули одного из участников конфликта. Он стал убегать, при этом что-то бросив на землю.
Оставшийся на месте второй участник потасовки рассказал, что сбежавший украл у него мобильный телефон. Стражи правопорядка быстро догнали беглеца и задержали.
«По предварительной информации, злоумышленник был причастен к краже сотового телефона у 43-летнего мужчины в сауне, что и спровоцировало конфликт», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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