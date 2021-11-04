Нарушителей на рязанских дорогах начал отслеживать мобильный комплекс

Комплекс фиксации нарушений работает прямо в потоке и может быть установлен на любой автомобиль.

На дорогах Рязанской области начал работать мобильный комплекс фиксации нарушений. Отслеживая водителей, не соблюдающих ПДД, прямо в потоке, он автоматически передает информацию о них в центр обработки данных. Об этом 3 ноября сообщил региональный минтранс.

За несколько минут комплекс можно установить в любой автомобиль, отмечают чиновники.

Сам комплекс минтранс называет «инструментом повышения безопасности дорожного движения», а главной его задачей - профилактику нарушений, из-за которых происходят серьезные ДТП.